توقيف منتحل صفة إطار سام يسرق النساء بمراكز البريد

قامت مصالح أمن ولاية الجزائر العاصمة بتوجيه نداء للجمهور بخصوص المدعو “ب.ع.م”، مشتبه فيه في قضايا انتحال صفة إطار سامي والنصب على ضحاياه مستهدفا في ذلك النساء عبر مختلف مراكز البريد المتواجدة بإقليم ولاية الجزائر.

ودعت مصالح الأمن في بيان لها كل شخص يكون قد وقع ضحية للسالف الذكر سواء التقاه شخصيا أو تعامل معه أو له معلومات بصفته شاهدا، أن يتوجه إلى مقر مقاطعة الشرطة القضائية الأولى الكائن مقرها بشارع باستور أو إلى أقرب مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.

رمزي أحمد توميات

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