تعيين مبعوث أممي جديد في ليبيا

عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، السنغالي عبد الله باتيلي ممثلا خاصا له في ليبيا، ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة “أونسميل”.

ووفقا لبيان للأمم المتحدة، فإن باتيلي سيخلف السلوفاكي يان كوبيش، في منصب المبعوث الخاص ورئيس بعثة “أونسميل”.

ويتمتع باتيلي بخبرة دبلوماسية تتجاوز 40 عاما، شغل خلالها مناصب ضمن حكومة بلاده، وفي المؤسسات الإقليمية والدولية، ويشغل منذ عام 2021 منصب الخبير المستقل للمراجعة الاستراتيجية لبعثة “أونسميل”.

كما سبق وأن عيّن باتيلي ممثلا خاصا للأمين العام في أفريقيا الوسطى، ورئيسا لمكتب الأمم المتحدة الإقليمي في الغابون.

ليديا كبيش

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