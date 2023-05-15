بن حبيلس: تعويض 13 ألف فلاح سنة 2022

بن حبيلس: تعويض 13 ألف فلاح سنة 2022

تم تعويض ما لا يقل عن 13.000 فلاحا خلال سنة 2022 ما يمثل تعويضات تقدر بحوالي 7 مليار دينار، حسبما كشف عنه المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، شريف بن حبيلس.

واوضح بن حبيلس خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، أن الصندوق عوض خلال السنة الفارطة 13.000 فلاحا يحوزون على عقود تأمين، وهذا في آجال قصيرة.

ودعا ذات المتحدث إلى تعميم التأمين الفلاحي في الجزائر، مشيرا إلى أن آجال معالجة ملفات التعويض قد قلصت من أجل التمكن من الاستجابة لتطلعات الفلاحين.

في حين ابرز ضيف الاذاعة أن مستوى التعويض الفلاحي مرتبط بالأقساط ونوع التأمين كاشفا ن تغطية تأمين المستثمرات الفلاحية تتراوح بين 24 و25 بالمائة، واصفا نسبة هذه العملية بالضعيفة جدا.

وشدد بن حبيلس على ضرورة وضع جهاز للكوارث الفلاحية وجعل التأمين الفلاحي “إجباريا” من أجل إشراك الفلاحين في تسيير المخاطر.

في المقابل كشف المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، عن عرض مشروع جهاز للكوارث يضم الجفاف مع المرافقة القانونية، على السلطات العمومية المعنية، متمنيا أن يؤخذ هذا المشروع “بعين الاعتبار في أقرب الآجال”.

وأضاف نفس المسؤول بالقول : “من الضروري التفكير في إمكانية دعم أقساط التأمين لصالح الفلاحين والمربين على الأقل في بعض الفترات من أجل تطوير هذه الثقافة وخلق ديناميكية في المجال”.

وتابع قائلا: “لقد أوصينا كذلك بإنشاء وكالة للوقاية من المخاطر الفلاحية التي يمكن أن تلعب دورا هاما وتكون المنسقة بين القطاع الفلاحي والفاعلين سواء شركات التأمين أو الفلاحين عن طريق المجالس المهنية”.

كما اوضح بن حبيلس أن هذه الوكالة ستتكفل “بتسيير الشق المتعلق بالإعانة ومرافقة الفلاحين ووضع خطط وطنية للتأمين.

رمزي أحمد توميات

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