تسجيل 344 حادث مرور جسماني بالمناطق الحضرية خلال أسبوع

سجلت مصالح الأمن الوطني 344 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 17 أكتوبر 2022، أسفر عنه وفاة 12 شخصا وجرح 403 آخرين.

وأفاد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني أنّ حصيلة حوادث المرور عرفت انخفاضا قدر بـ -38 حادث مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي، وكذا انخفاض في عدد الجرحى قدر بـ -56 جريح، في المقابل ارتفعت عدد الوفيات بـ +03 حالة.

تشير المعطيات ذات الصلة، أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 97%، نتيجة عدم احترام قانون المرور، عدم التقيد بمسافة الأمان، الإفراط في السرعة، الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة، إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.

في هذا الإطار، يضيف البيان، تُجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور، وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة.

كما تضع المديرية العامة للأمن الوطني تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17، لتلقي البلاغات 24 سا/24 سا.

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