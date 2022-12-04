تزويد قطاع الصحة بعتاد جد متطور ووضع رقم تعريفي للمرضى

كشف وزير الصحة، عبد الحق سايحي، خلال زيارته للمركز الاستشفائي الجامعي، لمين دباغين بباب الوادي، على الجهود المبذولة من طرف الدولة من أجل تحديث قطاع الصحة، وذلك من خلال تجهيز هياكل الصحة العمومية بعتاد “جد متطور”،وهذا بهدف تحسين خدمات العلاج و نوعية التكفل بالمرضى.

كما ذكر الوزير، بوضع رقم تعريفي للمرضى اعتمادا على بطاقة التعريف الوطنية البيومترية لهم، حيث يتضمن هذا الرقم التاريخ العلاجي للمريض مهما كان الهيكل الصحي الذي تكفل بعلاجه.

و شدد الوزير، على ضرورة تسهيل وصول المرضى إلى الاستعجالات الطبية الجراحية انطلاقا من الاستقبال، موصيا بالتكفل بالحالات غير المستعجلة على مستوى العيادات متعددة الخدمات المجاورة،من أجل تخفيف الضغط على المستخدمين الطبيين.

حورية سعداوي

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