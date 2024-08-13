تحويل وحدات فندقية لمجمع فندقة سياحة وحمامات معدنية

ترأس وزير السياحة والصناعة التقليدية، مختار ديدوش، صباح اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، أشغال الجمعية العامة لمجمع فندقة سياحة وحمامات معدنية « GHTT » في دورة غير عادية.

وتندرج أشغال الجمعية العامة، حسب بيان وزارة السياحة، في إطار تأكيد تحويل الأملاك المصادرة بموجب أحكام قضائية نهائية وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها، والمتمثلة في وحدات فندقية، وذلك لفائدة حافظة مجمع فندقة سياحة وحمامات معدنية، تنفيذا لمخرجات الدورة 187 لمجلس مساهمات الدولة المنعقدة بتاريخ 05 أوت الجاري.

وتم بهذه المناسبة، تكليف الرئيس المدير العام للمجمع بالسّهر على أخذ التدابير اللازمة قصد وضع هذه الفنادق حيز الخدمة في أقرب الآجال، حسب ذات المصدر.

شرف الدين عبد النور