بيان هام من وزارة الإتصال للصحف الورقية و الإلكترونية

9 أبريل، 2024

أعلمت وزارة الإتصال، في بيان لها، اليوم، كافة الصحف الورقية و الإلكترونية، شروعها في استلام الملفات الخاصة بالتكيف مع أحكام القانون رقم 23-14 المؤرخ في 10 صفر عام 1445 الموافق 27 غشت سنة 2023 المنظم للإعلام، والقانون رقم 23-19 المؤرخ في 18 جمادى الأولى 1445 الموافق لـ 02 ديسمبر سنة 2023 المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية.

كما أعلمت الوزارة شروعها في استلام الملفات لإصدار نشريات دورية وصحف إلكترونية جديدة.

و سيكون ذلك، حسب ذات المصدر، ابتداءً من تاريخ 15 أبريل الجاري، وآخر أجل لاستلام ملفات التكيف مع القانون الجديد سيكون، 02 جوان المقبل، طبقا للمادة 79 من القانون رقم 23-19 المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية

و تُودع حسب بيان الوزارة، نسختان من الملف كاملا بمديرية وسائل الإعلام الطابق السابع، مكتب رقم 701، أو عن طريق البريد الإلكتروني:d.maedi@ministerecommunication.gov.dz

وطبقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 23-19 المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، يُسَلّم وصل إيداع التصريح بنفس الكيفية التي تم بها إيداع التصريح.

كما يتم تحميل نموذج التصريح ومكونات الملف المرفق به من خلال الموقع الرسمي لوزارة الاتصال عبر الرابط: https://www.ministerecommunication.gov.dz

و يتم تحميل نموذج التصريح ومكونات الملف المرفق عبر الرابط :https://www.ministerecommunication.gov.dz/ar/file/7639، يضيف بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

9 أبريل، 2024

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