بن طالب يتحادث بجنيف مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية و نظيره التونسي

بن طالب يتحادث بجنيف مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية و نظيره التونسي

أجرى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، اليوم الأربعاء، على هامش مشاركته في أشغال الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة بجنيف – سويسرا، محادثات ثنائية، مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت هونقبو.

و تناولت المحادثات، حسب بيان وزارة العمل، علاقات التعاون القائمة بين الجزائر ومنظمة العمل الدولية، أين أكد الطرفان على رغبتهما في العمل على تعميق هذه العلاقة، والأهمية التي توليها الجزائر للتعاون مع منظمة العمل الدولية والتزاماتها مع هذا الشريك، إضافة إلى مختلف الانجازات المحققة في مجالات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، والتي تم تعزيزها من خلال تنفيذ العديد من برامج التعاون، على غرار برنامج التعاون جنوب -جنوب.

كما تطرق الطرفان حسب ذات المصدر، إلى آفاق التعاون بين الجزائر ومكتب العمل الدولي، في مجالات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

كما كان للوزير بن طالب، لقاء بنظيره وزير الشؤون الاجتماعية التونسي، كمال المدوري، حيث تمحورت المحادثات حول التعاون الجزائري التونسي، في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، والمشاريع المستقبلية والعمل على تدعيم التعاون بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

و كان اللقاء، فرصة ذكّر فيها فيصل بن طالب، بالعلاقات الأخوية القوية والمتميزة التي تربط البلدين.

هذا و جرت المحادثات، بحضور السفير الممثل الدائم للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف و المنظمات الدولية بسويسرا، رشيد بلادهان، ووفدي البلدين.

شرف الدين عبد النور