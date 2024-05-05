بلعريبي يشرف على الافتتاح الرسمي للصالون الدولي للبناء ومواد البناء والأشغال العمومية

أشرف اليوم الأحد، وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، على الافتتاح الرسمي، للطبعة 26 للصالون الدولي للبناء ومواد البناء والأشغال العمومية BATIMATEC، بقصر المعارض الصنوبر البحري، بالعاصمة.

و عرفت مراسم الافتتاح، حضور كلا من وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، وزير الري، طه دربال، وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فازية دحلب، و والي ولاية الجزائر العاصمة، محمد عبد النور رابحي.

و استهلت مراسم الافتتاح بزيارة مختلف الأجنحة، أين كان لوزير السكن، والوفد المرافق له فرصة للتطرق مع مختلف العارضين، إلى آخر ما وصلت إليه تكنولوجيات البناء، وكذا الوقوف على نوعية وجودة المنتوجات المعروضة، خاصة المحلية منها والتي أضحت تضاهي تلك المصنعة في الخارج.

شرف الدين عبد النور