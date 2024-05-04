بلعابد يُدشّن أوّل حاضنة أعمال في قطاع التربية الوطنية

قام وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، صبيحة اليوم، السبت، بالمعهد الوطني للبحث في التربية، بالعاشور، الجزائر العاصمة، بتدشين أوّل حاضنة أعمال في قطاع التربية الوطنية، INCUBEDUC_INRE.

و جاء ذلك، حسب بيان وزارة التربية، خلال إشرافه على فعاليات الحفل الختامي، للمسابقة الوطنية 2023 Tarbya-up Challenge، المنظمة بالتنسيق مع وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، والذي يندرج ضمن مسعى وزارة التربية الوطنية لتكريس الثقافة المقاولاتية والابتكار في القطاع، والعمل على تشجيع الابتكار في العديد من المجالات التعليمية، وإرساء الثقافة المقاولاتية في الوسط المدرسي وفي ذهنية التلميذ، ناهيك عن تكوينه على أسس الفكر الاقتصادي وتوسيع حدود معارفه.

و أشار بلعابد، في كلمته، إلى أن تنظيم هذه المسابقة تعد سابقة في القطاع، باعتبارها أول مسابقة وطنية خاصة بالتربية الوطنية في الجزائر للمؤسسات الناشئة، تهدف إلى تشجيع الابتكار في العديد من المجالات التعليمية، على نحو: الهندسة البيداغوجية المبتكرة، إنشاء المحتويات التعليمية المبتكرة والوسائل التعليمية التي توظف التكنولوجيا الرقمية وإدارة المنظومة التربوية، “وهذا تماشيا وتوجّه السلطات العليا للبلاد لإنشاء مقاولات خاصة من شأنها أن تعطي إضافة للاقتصاد الوطني، الأمر الذي أكّده رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في عديد المناسبات، تعبيرا عن إرادته السياسية القوية لتطوير مجالات الابتكار وبعث المؤسسات الناشئة التي تشكل رهانا هاما في سلّم الأولويات الوطنية والهادفة إلى تعزيز وتيرة التنمية الاقتصادية”، يضيف الوزير.

و ثمّن وزير التربية، المشاريع الابتكارية المقدمة من طرف المؤسسات الناشئة المشاركة في المسابقة، التي قامت على التحدي الرقمي-التربوي، حيث تم انتقاء 12 مشروعا من بين 77 مشروعا ابتكاريا مقترحا في مجال التربية، تم تقييمها من قبل لجنة خاصة بالمعهد الوطني للبحث في التربية، وشاركت فيه مختلف الفئات، تلاميذ وطلبة وأساتذة-باحثين وباحثين دائمين.

كما أشرف بلعابد، على إمضاء اتفاقية بين المعهد الوطني للبحث في التربية، والوكالة الوطنية للحضائر التكنولوجية، التابعة لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

وفي الختام، قام الوزير بتكريم مجموعة من الفائزين في المسابقة الوطنية 2023 Tarbya-up Challenge، ومن بينهم أصغر مشاركة في المسابقة، وهي تلميذة في مرحلة التعليم المتوسط، تمثل مشروعها في منصة الكترونية للتسويق لخدمات التعليم الخاص في مختلف التخصصات لغات، إعلام آلي، برمجة، قرآن كريم، رياضيات….، وكذلك أعضاء من اللجنة الخاصة بالمعهد الوطني للبحث في التربية، التي أشرفت على عملية انتقاء أحسن المشاريع الابتكارية.

شرف الدين عبد النور