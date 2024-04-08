بلعابد: تخفيف المناهج والبرامج ابتداء من الدخول المدرسي المقبل

كشف اليوم وزير التربية، عبد الحكيم بلعابد، أنه ابتداء من الدخول المدرسي المقبل، سيتم الشروع في تنفيذ تجسيد تخفيف المناهج والبرامج، مؤكدا أن مادتي اللغة العربية والتربية الإسلامية باقيتين في المقرر الدراسي.

وقال بلعابد، في تصريح صحفي، على هامش زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية مستغانم. أنه “تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سيشرع ابتداء من الدخول المدرسي المقبل. في تنفيذ وتجسيد تخفيف المناهج والبرامج”.

وأردف ذات المتحدث بالقول: “ونبدأ من التعليم الابتدائي وفي التعليم الابتدائي نبدأ بالطور الأول. والذي هو السنة الاولى والثانية من التعليم الابتدائي، حيث سيتم الوصول الى هذه المرحلة ببرامج مخففة”.

كما كشف وزير التربية أن هناك بعض المواد سيتم التخلي عنها، لكن بخصوص مواد الهوية ومنها التربية الاسلامية واللغة العربية. تبقى في كل الاطوار وكل المستويات لا مساس بها وهذا ليس فيه نقاش.

وأوضح نفس المسؤول أن تقليص عدد المواد لايعني التخلي عنها نهائيا. وإنما تأجيلها الى مستويات اخرى وفق آليات مدروسة وتم اقرارها من طرف خبراء وليس من طرف الادارة. اي من طرف المجلس الوطني للبرامج والمفتشية العامة وخبراء وستخفف هذه البرامج ابتداء من مرحلة الابتدائي. وهذا كان مطلب بيداغوجي ومطلب الاولياء والمجتمع

رمزي أحمد توميات

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