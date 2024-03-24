بلاغ هام عن زكاة الفطر

دعت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، اليوم، في بيان لها، بعد استشارة اللجنة الوطنية للفتوى، إلى المبادرة بإخراج زكاة الفطر لهذا العام، والتي قُدّرت بـ150 دينارا جزائريا، وهي متوسط قيمة صاع 2 كلغ من غالب قوت البلد.

وأعلمت الوزارة، أنها كلَّفت الأئمة بالتعاون مع لجان الزكاة بالمساجد عبر الوطن، بالشروع في جمعها ابتداءً من منتصف شهر رمضان الفضيل، على ألا توزّع على مستحقيها إلا يوما أو يومين قبل عيد الفطر المبارك.

كما ذكّرت الوزارة، في بيانها، أن زكاة الفطر تجب على كل مسلم ومسلمة، صغيرا أو كبيرا، غنيا أوفقيرا، ذكرا أو أنثى، يخرجها المكلف عن نفسه وعن كل من تجب عليه نفقته، إن كان يملك ما يزيد عن قوت يومه.

شرف الدين عبد النور

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