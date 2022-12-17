 بعد مشاركته في القمة الأمريكية-الإفريقية…الوزير الأول يغادر واشنطن

17 ديسمبر، 2022

غادر الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، مساء الجمعة، واشنطن بعد مشاركته في أشغال القمة الأمريكية-الإفريقية، بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حيث كان له نشاط مكثف.

وعقد بن عبد الرحمان، خلال مشاركته في أشغال هذه القمة، عدة لقاءات مع مسؤولين سياسيين ومتعاملين اقتصاديين، أين أبرز دور الجزائر في الدفاع عن مصالح القارة الإفريقية. ومساهمتها في تجسيد كل المبادرات الرامية إلى تعزيز الاندماج القاري.

بالإضافة إلى تشجيع عوامل التكامل الاقتصادي بغية تحقيق الرخاء المشترك وبلوغ أهداف التنمية المستدامة.

كما شارك الوزير الأول في منتدى الأعمال الأمريكي-الإفريقي وعرض خلاله الخطوات التي حققتها الجزائر في مجال الإصلاح الاقتصادي.

هذا وقد تطرق نفس المسؤول إلى أهم الإصلاحات المدرجة في قانون الاستثمار الجديد الذي يتضمن عدة تسهيلات وتحفيزات وضمانات للمستثمرين الأجانب.

ليديا كبيش

17 ديسمبر، 2022

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