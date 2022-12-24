بداية من يوم غد…حصص دعم لتلاميذ أقسام الرابعة متوسط والثالثة ثانوي

من المرتقب أن تنطلق غدا الأحد، حصص دعم خاصة لتلاميذ أقسام السنة الرابعة متوسط والسنة الثالثة ثانوي، على أن تستمر إلى غاية الخميس 29 ديسمبر 2022، وفقا لبرامج أعد لهذا الغرض.

وحسب مراسلة وجهتها الوزارة إلى مدراء التربية ومدراء المتوسطات والثانويات، تخص عملية الدعم البيداغوجي أساسا مواد اللغات الأساسية في مرحلة التعليم المتوسط، والمواد المميزة لشعب السنة الثالثة من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، ويؤطر أساتذة الأقسام المعنية حصص الدعم البيداغوجي.

وأكدت وزارة التربية على أهمية الدعم البيداغوجي و دوره الفعال، كونه، حسبها، إحدى الآليات الفعالة التي تساعد التلميذ على تحسين تحصيله المدرسي، وتجاوز ما قد يعترضه من صعوبات تعرقل تعلمه، من خلال دعم وتعزيز مكتسباته.

كما طالبت الوزارة مسؤوليها المحليين، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم عملية الدعم البيداغوجي، وفق صيغ الحصص المؤطرة والمحروسة، والمذاكرة ضمن أفواج لفائدة تلاميذ أقسام السنتين الرابعة متوسط و الثالثة ثانوي، الراغبين في الاستفادة من حصص الدعم البيداغوجي.

وذلك في الفترة الممتدة بين من الاحد 25 ديسمبر 2022 إلى يوم الخميس 29 ديسمبر 2022، من خلال تسطير برنامج يعد لهذا الغرض.

و تخص عملية الدعم البيداغوجي، حسب الوزارة، أساسا مواد اللغات الأساسية، في مرحلة التعليم المتوسط، والمواد المميزة لشعب السنة الثالثة من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، حيث يؤطرها أساتذة الأقسام المعنية.

في حين حذرت مصالح الوزير بلعابد، من استغلال حصص الدعم البيداغوجي لإعادة الدروس أو استدراك التأخر المسجل في تنفيذ المناهج التعليمية المقرر، مشددة على الاثر الكبير لهذه العملية التعليمية التعلمية.

و أمرت في هذا الاطار، بضرورة إيلاء حصص الدعم، “العناية التي تستحقها…والسهر على توزيعها على كل المتوسطات والثانويات، ودعوة المديرين إلى تنفيذ ما ورد فيها، وتبليغها لكل التلاميذ المعنيين ومن خلالهم إلى أوليائهم..”

بعد ان طالبت مصالحها، موافاة مديريتي التعليم المتوسط والتعليم الثانوي العام والتكنولوجي، بأية صعوبة قد تعترض تطبيقها، وبحصيلة عن سير العملية في نهايتها.

رمزي أحمد توميات

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