الوزير الأول يلتقي بغامبيا رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي

إلتقى الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم، على هامش تمثيله لرئيس الجمهورية، في أشغال مؤتمر القمة الإسلامية 15، لمنظمة التعاون الاسلامي، بالعاصمة الغامبية، بانجول، برئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي، موسى فقي.

و تطرق الوزير الأول، نذير العرباوي، مع رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي، موسى فقي، إلى التطورات التي تشهدها العلاقات الدولية والإقليمية، وسبل مواصلة العمل من أجل تعزيز التضامن والدعم الأفريقي للقضية الفلسطينية.

كما تبادل الطرفان، حسب بيان مصالح الوزير الأول، وجهات النظر، حول أبرز التطورات على الصعيد الأفريقي، و الآفاق المستقبلية للاتحاد الأفريقي.

شرف الدين عبد النور