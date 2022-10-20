الوزير الأول يستقبل رئيس مجلس التعليم العالي التركي

استقبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس 20 أكتوبر 2022 بقصر الحكومة، إرول أوزفار، رئيس مجلس التعليم العالي للجمهورية التركية الذي يقوم بزيارة عمل إلى بلادنا.

وأفاد بيان لمصالح الوزير الأول أن اللقاء شكّل فرصة للتأكيد على جودة العلاقات التي تربط البلدين في شتى المجالات، ورغبتهما في تطويرها لاسيما في الجوانب المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي، بما يدعم أهداف التنمية في البلدين ويعزز شراكتهما الثنائية.

وكشف البيان أنّ اللقاء حضره وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري.

ش.ن

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