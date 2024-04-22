الوزير الأول يستقبل المدير العام لمنظمة العمل الدولية

استقبل الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الاثنين 22 أفريل 2024 بقصر الحكومة، جيلبرت هونغبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر. وحضر اللقاء وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد فيصل بن طالب.

وأفاد بيان لمصالح الوزير الأول أن الطرفين استعرضا خلال اللقاء مختلف المشاريع والأنشطة المندرجة في إطار التعاون الثنائي وكذا أهم الملفات المسجلة على أجندة منظمة العمل الدولية، لاسيما مبادرة التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية.

وقد أعرب هونغبو عن عميق شكره للجزائر على دعمها المتواصل لمنظمة العمل الدولية ومساعيها في إطار ترقية الحوار الاجتماعي في مجال الشغل، مثمناً قرارت رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في سبيل تكريس الطابع الاجتماعي للدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية، لاسيما القرارات والتدابير المتعلقة بتثمين الأجور والمعاشات ومنحة البطالة و ترقية الحماية الاجتماعية بالإضافة إلى الإصلاحات الخاصة بممارسة الحق النقابي، يختم البيان.

ش.ن