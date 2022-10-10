الوزير الأول يدعو صيدال إلى توسيع نطاق الشراكة مع فرنسا

الوزير الأول يدعو صيدال إلى توسيع نطاق الشراكة مع فرنسا

دعا، الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، مجمع صيدال إلى توسيع الشراكة مع فرنسا، مشددا على ضرورة الارتقاء بالشراكة التي تجمع المجمع بالشركات الفرنسية إلى مستوى أعلى.

وأبرز بن عبد الرحمان، أن الارتقاء بهذه الشراكة يسمح بتوسيع نطاق المنتجات المصنعة محليا لتشمل اللقاحات والأدوية الأساسية ذات قيمة مضافة عالية.

واوضح ذات المتحدث، أن هذا الأمر من شأنه أن يساهم في تطوير الشراكة بين المجمعين. والتي نأمل أن تصبح نموذجا ناجحا يحتذى به في مجال تبادل التجارب ونقل الخبرات والمهارات.

وكشف الوزير الأول أن الجزائر تسعى لتحقيق الأمن الصحي من خلال رسم سياسة صيدلانية. تهدف إلى تغطية أكبر قدر ممكن من الاحتياجات الوطنية من الأدوية والتوجه نحو التصدير، خاصة نحو السوق الإفريقية والانفتاح على الشراكة مع الدول الرائدة في مجال إنتاج الأدوية.

رمزي أحمد توميات

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