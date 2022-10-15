الوزير الأول: تخصيص 613 مليار دينار لدعم المواد الغذائية واسعة الإستهلاك

15 أكتوبر، 2022

اكد اليوم السبت، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان أن الحكومة عملت في إطار منسق ومنظم لتنفيذ مخطط عملها في ظروف إقتصادية صعبة لم تسلم منها حتى كبريات الدول في العالم.

وقال ذات المتحدث خلال رد بن عبد الرحمان على مداخلات وإنشغالات أعضاء مجلس الأمة بشأن بيان السياسة العامة للحكومة :”أنه وبتوجيهات من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وكذا تكاتف جهود جميع القطاعات، تم التمكن من تخفيف حدة الأزمة الإقتصادية العالمية بفضل التدابير الإحترازية المُتخذة”

وكشف الوزير الأول أنه بين 2020 و 2022، خصصت الدولة 400 مليار دينار لمجابهة كورونا، كما تم تخصيص 600 مليار دينار أخرى لمجابهة تبعات الأزمة، كما تخصيص غلاف مالي قدره 613 مليار دينار لدعم المواد الغذائية الواسعة الإستهلاك، فيما بلغ عدد المستفيدين من تخفيف الضريبة على الدخل ما يزيد عن 6 ملايين شخص.

وأشار نفس المسؤول الى أن هذه الإجراءات كانت محل إشادة من طرف صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير شهر جويلية الفارط، مؤكدا أن الحكومة ستسهر على تنفيذ كل البرامج الإقتصادية والإجتماعية المُسطرة،

وأضاف بن عبد الرحمان بالقول :” ان الحكومة حريصة وستحرص على مواصلة سياسة دعم المواد الغذائية واسعة الإستهلاك، حفاظًا على القدرة الشرائية للمواطن”.

رمزي أحمد توميات

15 أكتوبر، 2022

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