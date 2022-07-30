الوزير الأول: اليد العالمة النسوية تجاوزت 50 بالمئة في بعض القطاعات

أكد اليوم السبت، الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حريص على إيلاء المرأة أهمية كبيرة ضمن برنامجه الذي تعمل الحكومة على تطبيقه.

وجاء ذلك خلال إشراف بن عبد الرحمان، على إنطلاق أشغال المؤتمر الدولي: “المرأة.. نضال، تميز وإبداع”، أين قال أن:” برنامج رئيس الجمهورية، يحرص على التمكين الاقتصادي لوضع المرأة وتعزيز حقوقها وحمايتها من العنف”.

بالاضافة الى استفادتها من عدة برامج على غرار المقاولاتية لا سيما في المناطق الريفية، بالشكل الذي يستجيب لتطلعاتها، ويرقى إلى مستوى التضحيات التي قدمتها في سبيل الوطن.

وكشف الوزير الأول، أن اليد العاملة النسوية تجاوزت في بعض القطاعات نسبة 50 بالمائة على غرار قطاع الصحة، التربية، والتعليم، كما تجاوز عدد الطالبات في الجامعة عدد الطلبة بكثير.

وحتى تلك المهن التي كانت، إلى وقت قريب، حكرا على الرجال، كأسلاك الأمن، والجمارك، والحماية الـمدنية، قد سجلت منحى تصاعديا في توظيف العنصر النسوي، وفتحت الباب أمامها لتولي الـمناصب القياديــة والـمسؤولية، يضيف نفس المسؤول

وتابع بن عبد الرحمان، قائلا :”الأمر كذلك فـي صفوف الجيش الوطني الشعبي، وسلك القضاء الذي عرف فيه العنصر النسوي حضورا لافتا في السنوات الأخيرة.

ليديا كبيش

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