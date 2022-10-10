الوزير الأول: الصناعات الغذائية تحتل مكانة ذات أهمية كبيرة في البرنامج الحكومي

الوزير الأول: الصناعات الغذائية تحتل مكانة ذات أهمية كبيرة في البرنامج الحكومي

قال اليوم الاثنين، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، ان الصناعات الغذائية تحتل مكانة ذات أهمية كبيرة في البرنامج الحكومي. الهادف إلى تحقيق الأمن الغذائي وتصدير عديد المنتوجات إلى الخارج وخاصة إلى الأسواق الإفريقية والآسيوية.

وأضاف بن عبد الرحمان بالقول :”من هنا تعول الحكومة على زيادة الإنتاج في شعب هذا القطاع. وتحسين النوعية بهدف الاستجابة للمعاييرالدولية. وكذلك الارتقاء بمستوى التنافسية”.

وكشف ذات المتحدث، أن القطاع الفلاحي يساهم حاليا بنسبة 14.7 بالمائة في الناتج الداخلي الخام ويشغل 20 بالمائة من اليد العاملة الوطنية، مبرزا أن اولة تعول عليه مثيرا لتقليص فاتورة الاستيراد التي غالبا ما فاقت 10 ملايير دولار بالنسبة للمواد الغذائية فقط.

كما اعتبر الوزير الأول ان الصناعات التحويلية رافدا لتحقيق التنمية والنمو إذ تعمل الدولة على بعث مختلف شعبها كالصناعة الميكانيكية. والغذائية والصناعات الإلكترونية والكهرومنزلية وصناعة النسيج والجلود. حيث تعززت الشعبة بمخطط لتطويرها وببرنامج لدعم الفاعل ينفيها.

وقال بن عبد الرحمان:” يولي بلدنا أهمية قصوى لتطوير أنشطة المناولة المنبثقة عن هذه الصناعات قصد تحقيق إدماج محلي أكبر، ولهذا الغرض. تستفيد مؤسسات المناولة من مختلف التحفيزات كالإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة بالنسبة للمواد الأولية التي تستوردها أو التي تقتنيها محليا”.

رمزي أحمد توميات

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