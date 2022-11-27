النساء الجزائريات يسجلن حضورا بارزا خلال معرض “حلال إكسبو 9” في تركيا

سجلت نساء الجاليات العربية في تركيا تتقدمهن النساء الجزائريات حضوراً بارزاً في معرض حلال إكسبو 9، وقدمن نموذجاً عن ثقافة الشعوب العربية المتنوعة، وعزّزن في الوقت نفسه لقمّة الحلال في المنتجات المعروضة.

“الجمعية العربية”، وهي جمعية معنية بالتقريب بين الأتراك والعرب، لعبت دور همزة الوصل بين منظّمي المعرض من جهة، والجمعيات والجهات العربية من جهة ثانية، ما أفضى إلى تنظيم إشراك الجاليات العربية بالفاعليات، أبرزها اتحاد الجاليات العربية، واتحاد رجال الأعمال العرب، واتحاد المرأة العربية، واتحاد الفنانين العرب.

الجاليات العربية المشاركة من عدة دول عربية من بينها الجزائر ، عرضت منتجات وأطعمة وألبسة تقليدية تختصّ بها هذه الدولمنال اللحّام، رئيسة اتحاد المرأة العربية في تركيا، قالت “هذه المشاركة هي الثانية للاتحاد في المعرض، شاركنا كسيدات ورائدات عمل تابعات للاتحاد من الجاليات العربية كافة”.

وأضافت “المشاركة فعّالة وممتازة من 9 جاليات في اتحاد المرأة العربية، رائدات أعمال وصاحبات مشاريع صغيرة”. وأردفت “نشكر الحكومة التركية على تسهيل الفاعلية ومشاركة الجاليات فيها، فمشاركة هذا العام كانت واسعة في 30 قسماً بالمعرض”.

وحول طبيعة المشاركة قالت اللحّام “قدمنا أشغالاً يدوية أو مشاريع منزلية، هناك أشغال الكروشيه والألعاب وأعمال الشموع والصابون والبخور والملابس والخياطة، وكل الحرف التي تتقنها المرأة”.

وبيّنت أن “كل امرأة من الثقافات التسع المختلفة المشاركة من بينها الجزائر حضر تراثها وأطباقها الشعبية. وأشارت إلى أن المعرض فرصة للاندماج بين الثقافات العربية، والاندماج بين الثقافات العربية والمجتمع التركي”.

يشار الى أنه من المقرر أن يختم اليوم الأحد معرض “حلال إكسبو9″، بالتزامن مع “القمة العالمية الثامنة للحلال.

ف.س

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