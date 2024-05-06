المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين تُندّد بقرار الكيان الصهيوني المحتل بغلق مكتب قناة الجزيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة

ندّدت المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين بقرار الكيان الصهيوني المحتل، بغلق مكتب قناة الجزيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكّدت المنظمة الوطنية للصحافيين، في بيان أصدرته الأحد، بأن الفعل الإجرامي في حق حرية الصحافة يضاف إلى السجل الأسود للكيان المحتل في فلسطين، الذي تجاوز كل الخطوط الحمراء بإنتهاكات يندى لها الجبين ضد الصحافيين بقتله المتعمد لـ 141 صحفي شهيد وتدميره للعشرات من المكاتب والمقرات الاعلامية والصحفية والاعتقال المستمر للصحافيين في اطار ممارسات الترهيب والتضييق، وسعيه المستمر لتكريس سياسة التعتيم وخنق المعلومة وممارسة أبشع أساليب التضليل والمغالطة ضد الحقيقة منذ بداية العدوان الهمجي على غزة، والتمادي في قمع الصحافة الحرة للتستر على جرائم الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني بغزة.

ودعت المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين كافة الهيئات والمنظمات الدولية إلى معاقبة هذا الكيان المحتل، والعمل على عزله وفضحه وإخراص أذرعه الدعائية التي تمارس بروباغندا مفضوحة في أقبح صورها لتغييب الحقيقة والمغالطة والتستر على الفظائع التي يرتكبها في حق الإنسانية وإلزامه على احترام حرية التعبير وحقوق الصحافيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما أكّدت المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين مساندتها لكل خطوة تساهم في محاصرة نظام الأبارتيد الصهيوني الذي تجاوز كل الأعراف الدولية والإنسانية.

وأورد البيان أنّ هذه الخطوة الإجرامية تأتي والعالم يحيي اليوم العالمي لحرية الصحافة، حيث لا يفوت المنظمة التذكير ببشاعة الإنتهاكات الصهيونية ضد الصحافة منذ بدء العدوان على الشعب الفلسطيني بغزة.

أين سجل حتى الٱن إستشهاد 141 صحفي شهيد، وتدمير العشرات من المكاتب والمقرات الاعلامية والصحفية، وإعتقالات تعسفية مستمرة للعشرات من الصحافيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشادت المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين بمواقف الدولة الجزائرية في المحافل الدولية ومجلس الأمن الدولي بالأخص في خدمة القضية الفلسطينية ومساعي وقف العدوان الصهيوني المحتل ضد الشعب الفلسطيني بغزة، والتي تأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية في دعم القضية الفلسطينية، ووقف الانتهاكات ضد الفلسطينيين بقطاع غزة بجرائم مروعة وعجز دولي أفقدت المواثيق والقوانين الدولية شرعيتها.

وتشد المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين على يد الصحافيين والمؤسسات الاعلامية الوطنية والدولية في العمل سوية على فضح الإنتهاكاك الصارخة للكيان المحتل، وتنوير الرأي العام الوطني والدولي بكل التجاوزات الإرهابية للمحتل وكشف مخططاته ومساعيه لوأد الحقيقة واسقاط خطواته ومؤامراته نحو المزيد من الجرائم والانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، يختم بيان المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين.

ش.ن