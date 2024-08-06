الملاكمة إيمان خليف تتغلب على نظيرتها التايلاندية وتضمن ميدالية للجزائر في أولمبياد باريس

تغلّبت ملاكمة المنتخب الوطني، إيمان خليف، اليوم، بملعب رولان غاروس، على نظيرتها التايلندية، جانجام سوانا فينغ، في وزن 66 كلغ، في إطار الدور نصف النهائي لأولمبياد باريس في رياضة الملاكمة.

وسيطرت إيمان خليف، على كل أطوار النزال بجولاته الثلاث، مؤكدة علو كعبها في هذه الدورة بصفة خاصة، وفي هذه الرياضة بصفة عامة.

وبهذا التأهل، تكون الملاكمة إيمان خليف، قد ضمنت للجزائر ميدالية فضية على الأقل، وثاني ميداليات الجزائر في الجدول العام للألعاب بعد ذهبية الجمبازية كيليا نمور.

شرف الدين عبد النور