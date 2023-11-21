المدير العام للجمارك الموريتانية في زيارة إلى المدرسة العليا للجمارك بوهران

المدير العام للجمارك الموريتانية في زيارة إلى المدرسة العليا للجمارك بوهران

قام اليوم الثلاثاء المدير العام للجمارك الموريتانية، حمدوه الشيخ عبد الله، بزيارة إلى المدرسة العليا للجمارك بولاية وهران.

وكانت الزيارة، بمعية المفتش العام لمصالح الجمارك المراقب العام رئيس مصطفى دحمان ممثلا عن المدير العام. للجمارك عبد الحفيظ بخوش، والسلطات المحلية المدنية و العسكرية.

و تضمن برنامج الزيارة، الاطلاع على مختلف المرافق البيداغوجية التي تتوفر عليها هذه المدرسة حيث قدم مدير المدرسة العليا للجمارك، المراقب العام عماني عبد القادر، بالمناسبة عرضا مفصلا حول هذه المدرسة. التي فتحت أبوابها سنة 2003

كما تطرق إلى مهام المدرسة و نظامها التكويني. و مرافقها البيداغوجية و علاقتها بمحيطها الخارجي من جامعات و مراكز للبحث.

و جاءت هذه الزيارة عقب أشغال اجتماع اللجنة الجمركية المشتركة الجزائرية-الموريتانية، في دورتها السادسة، الذي عقد أمس الاثنين بمقر المديرية العامة للجمارك بالجزائر العاصمة، حسب بيان لخلية الاتصال للمديرية العامة

وأوضح المصدر أن زيارة الوفد الموريتاني إلى الجزائر تندرج في سياق بحث سبل التنسيق وتعزيز التعاون الثنائي في عديد المجالات التي تعنى بالشأن الجمركي لاسيما في مجال التكوين والتدريب وتبادل الخبرات بين جهازي الجمارك للبلدين

رمزي أحمد توميات

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