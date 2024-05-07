المدير العام للجمارك الجزائرية يستقبل نظيره التونسي

إستقبل المدير العام للجمارك الجزائرية، اللواء عبد الحفيظ بخوش، اليوم، بمقر المديرية العامة للجمارك، زهير الماجري، المدير العام للديوانية التونسية، والوفد المرافق له، و ذلك لمباشرة أشغال اجتماع اللجنة المشتركة، للتعاون الجمركي الجزائرية التونسية.

و تندرج أشغال هذا الإجتماع، الذي ينعقد اليوم، برئاسة، اللواء عبد الحفيظ بخوش، المدير العام للجمارك الجزائرية، و زهير الماجري، المدير العام للديوانية التونسية، في إطار تنفيذ الإتفاقية المتعلقة بتبادل المساعدة الإدارية بين البلدين، في المجال الجمركي.