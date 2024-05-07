المدير العام للجمارك الجزائرية يستقبل نظيره التونسي
إستقبل المدير العام للجمارك الجزائرية، اللواء عبد الحفيظ بخوش، اليوم، بمقر المديرية العامة للجمارك، زهير الماجري، المدير العام للديوانية التونسية، والوفد المرافق له، و ذلك لمباشرة أشغال اجتماع اللجنة المشتركة، للتعاون الجمركي الجزائرية التونسية.
و تندرج أشغال هذا الإجتماع، الذي ينعقد اليوم، برئاسة، اللواء عبد الحفيظ بخوش، المدير العام للجمارك الجزائرية، و زهير الماجري، المدير العام للديوانية التونسية، في إطار تنفيذ الإتفاقية المتعلقة بتبادل المساعدة الإدارية بين البلدين، في المجال الجمركي.
كما يهدف الاجتماع، حسب بيان المديرية العامة للجمارك، إلى تقييم مستوى التعاون بين جهازي الجمارك للبلدين، وتباحث السبل الكفيلة بضمان سلاسة الحركة الحدودية للبضائع والمسافرين بينهما.
و يتناول اللقاء أيضا، آليات التنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ما تعلق بمكافحة الغش والتهريب وتبادل المعلومات، وكذا مجال التكوين وتبادل الخبرات بين جمارك البلدين.
شرف الدين عبد النور