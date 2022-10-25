المديرية العامة للأمن الوطني تنظم ملتقى وطني حول” مكافحة الإجرام الاقتصادي والمالي”

أشرف المدير العام للأمن الوطني فريد بن شيخ، صبيحة اليوم الثلاثاء 25/10/2022 بمقر المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة بالسحاولة، على الافتتاح الرسمي للملتقى الوطني حول” مكافحة الإجرام الاقتصادي والمالي”، الموجه لفائدة رؤساء الفرق الاقتصادية والمالية للجهاز عبر التراب الوطني، حسب ما أفاد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

أكد المدير العام للأمن الوطني خلال كلمته الافتتاحية، التي ألقاها بالمناسبة، بحضور ممثلين عن مختلف الدوائر الوزارية كوزارة العدل، وزارة المالية، مجلس المحاسبة، أساتذة وخبراء في المجال، أكّد على أهمية هذا الملتقى، الذي يهدف أساسا إلى تعزيز القدرات العملياتية للمحققين في القضايا الاقتصادية والمالية على مستوى الـ 58 أمن ولاية.

وأضاف البيان أن المدير العام للأمن الوطني ألحّ على ضرورة التسلح بتكوين ميداني نوعي ومستمر وتنسيق فعال مع كل الشركاء المعنيين،لمكافحة هذا النوع من الجرائم الذي له ارتباط وثيق بالجرائم السيبرانية، مشيدا في ذات السياق بالنتائج المحققة ميدانيا من طرف المصالح العملياتية في هذا المجال،على غرار المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة (SCLCO).

ش.ن

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