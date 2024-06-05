الفريق أول السعيد شنقريحة يشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي بحري “درع المتوسط 2024” بالواجهة البحرية الشرقية بجيجل

أشرف الفريق أول، السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم، في ثاني أيام زيارته إلى الناحية العسكرية الخامسة، على تنفيذ تمرين تكتيكي بحري “درع المتوسط 2024″، بمضلع الرمي للواجهة البحرية الشرقية بجيجل.

و تضمّن التمرين، حسب بيان وزارة الدفاع الوطني، تنفيذ رمي بصاروخ مضاد للسطح، وكذا تمارين خاصة في عرض البحر.

للإشارة، فقد جاء هذا التمرين، ضمن برنامج زيارة العمل والتفتيش، التي شرع فيها أمس الفريق أول السعيد شنقريحة، إلى الناحية العسكرية الخامسة بقسنطينة.

ش.ن