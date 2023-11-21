الطبعة الثانية لمسابقة “مشروعي”: Ooredoo تكافئ أفضل المشاريع التي أطلقتها النساء المقاولات

نظمت Ooredoo، سهرة الإثنين، بالجزائر العاصمة، بصفتها مؤسسة رائدة في مجال تشجيع الابتكار وريادة الأعمال، حفل تسليم الجوائز للفائزات في الطبعة الثانية لتحدي “مشروعي” الذي وُضع هذه السنة تحت شعار “طوّري مشروعك “، لمكافأة النساء المقاولات وصاحبات المشاريع المبتكرة، حسب بيان للشركة.

وخلال حفل توزيع الجوائز، الذي تميز بحضور الأمين العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عبد الوهاب بارة، الأمينة العامة لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ارحاب نسيمة، المدير العام لمؤسسة Ooredoo روني طعمه وإطارات المؤسسة بالإضافة إلى العديد من ممثلي بيئة المقاولاتية، قامت Ooredoo بمكافأة الفائزات العشرة (10) اللائي تميّزن بنوعية وأصالة مشاريعهن.

وبعد النجاح الكبير الذي حققته الطبعة الأولى عام 2022، قامت Ooredoo بتجديد هذه المسابقة التي تهدف إلى الكشف وتثمين المشاريع التي أطلقتها نساء نجحن في ترجمة أفكارهن المبتكرة إلى مشاريع أصيلة في مختلفة المجالات، يضيف بيان الشركة.

قامت لجنة تحكيم مكونة من نساء برزن في مجال المقاولاتية، بتقييم كل مشروع في عدة جوانب قصد انتقاء الترشيحات الواعدة والتي تتطابق مخططات أعمالها مع معايير النوعية المتوقعة، وهذا وفاءً لمفهوم الطبعة الأولى.

وبعد دراسة معمّقة، تم اختيار 20 مشروعًا مبتكرًا في المرحلة الأولى، وبعد مداولات لجنة التحكيم تمّ انتقاء عشرة (10) فائزات في هذه الطبعة الثانية لتحدي “مشروعي”.

ستستفيد المشاريع العشرة (10) الفائزة من دعم نوعي وايواء على مستوى حاضنة Ooredoo التكنولوجية، التي ستضع خبرتها وتجربتها تحت تصرّف الفائزات لتوجيه مشاريعهن نحو طريق النجاح.

,أضاف البيان، وفي رسالته بهذه المناسبة، صرح المدير العام لـ Ooredoo الجزائر، روني طعمه: “تسر Ooredoo بمكافأة المقاولات خلال هذه الطبعة الثانية لتحدي مشروعي، والذي نشجع من خلاله بروز مؤسسات ناشئة مبتكرة وأصلية، وبتسليط الضوء على ابداعهن وتصميمهن على جلب قيمة مضافة لقطاع المقاولاتية في الجزائر. أود أن أهنئ الفائزات اللائي تميزن خلال هذه الطبعة الثانية بمشاريع طموحة تجمع بين الإبداع والتميز مع لمسة أنثوية 100%. وتفخر Ooredoo بدعم صاحبات المشاريع اللائي تتأهب للمساهمة في بناء قطاع المقاولاتية الوطني والمساهمة في تنويع النظام الاقتصادي المقاولاتي في الجزائر. “.

وعلى هامش هذا الحفل، تم التوقيع على مذكرة اتفاق بين Ooredoo والمؤسسة الناشئة Creadev ” الفائزة الكبرى” في الطبعة الأولى من مسابقة مشروعي، والمتخصصة في تطوير برامج الإدارة للمدارس والجامعات.

تجدر الإشارة إلى أن الطبعة الأولى من تحدي “مشروعي” أطلقت سنة 2022 وسمحت بانتقاء 8 مشاريع فائزة مما أدى إلى تتويج “الفائزة الكبرى” التي تميزت بأفضل تقدم وأداء بعد عام من الحضانة في برنامج ت- ستارت.

ومن خلال هذه المسابقة، تؤكد Ooredoo عن التزامها اللامشروط تجاه المقاولاتية النسوية وفي دعم النساء من صاحبات المشاريع المبتكرة التي تهدف إلى المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، يختم البيان.

ش.ن

معجب بهذه: إعجاب تحميل...