الصالون الدولي “سيا” بقسنطينة فرصة اقتصادية بامتياز

شرعت دار الثقافة مالك حداد بقسنطينة، أمس السبت، في إقامة الصالون الوطني للصناعة و الإبتكارات الغذائية بهدف مساعدة المتعاملين الإقتصاديين في تسويق أفكارهم و منتوجاتهم، ذلك بمشاركة 30عارضا من مؤسسات عمومية و خاصة .

و يعمل هذا الصالون الوطني – الممتد إلى غاية السادس من ديسمبر- على تعزيز التنمية الإقليمية المستدامة من خلال تثمين عمليات التصدير و تطوير قطاعات النشاط الإقتصادي، بالإضافة إلى تدعيم الإبتكار التكنولوجي و إقتصاد المعرفة .

وفي نفس السياق، صرحت محافظة الصالون مريم سرارمة أن هذا الصالون فرصة هامة للتجار خاصة في مجال تبادل الخبرات و عقد إتفاقيات ورفع نسبة الإستثمار الإقتصادي.

نظمت في هذا الشأن، لقاءات مهنية ومداخلات بين متعاملين متخصصين في هذا المجال، حول أهم المواضيع التي تخص التنمية الإقتصادية وتطوير الإنتاج في الصناعات الغذائية. كما رفع في هذه التظاهرة الإقتصادية تحدي تصدير المنتجات الجزائرية للأسواق الأجنبية. .

شارك في الصالون الوطني للصناعة و الإبتكارات الغذائية، شركات النقل و التوزيع بالاضافة الى مؤسسات متخصصة في الصناعات التحويلية، الخدمات اللوجستيكية، منتجات الألبان ومنتجين ومستوردين للمادة الأولية.

ش.ن

معجب بهذه: إعجاب تحميل...