الشروع في تسويق اللحوم المستوردة من السودان

أعلن الرئيس المدير العام لشركة الجزائرية للحوم الحمراء، لمين دراجي، عن الشروع في أول عملية لتسويق اللحوم الطازجة المستوردة من السودان.

وكشف دراجي في تصريح للاذاعة الوطنية، أنه تم إبتداء من اليوم الشروع على مستوى المساحات التجارية الكبرى. في تسويق اللحوم الطازجة المعبأة في اكياس مفرغة من الهواء، تم استيرادها من السودان.

واوضح ذات المتحدث أن الكميات المستوردة أغلبها من لحوم الأبقار. مضيفا أن هذه العملية تندرج في إطار برنامج إستيراد اللحوم والمواشي الموجهة للذبح. وكذلك لأجل الإستجابة لطلب السوق المحلية، والحفاظ على الثروة الحيوانية الوطنية التي تشهد تناقصا.

كما أبرز دراجي أن المجمع العمومي كان قد قام من قبل باستيراد اللحوم الطازجة والعجول الموجهة للذبح من عديد البلدان. سيما من البرازيل والأرجنتين وذلك بغية تموين السوق المحلية والعمل على تخفيض أسعار اللحوم التي تجاوزت أسعارها 2600 دج للكلغ.

وذكر في هذا الخصوص، بأن الشركة قد وقّعت إتفاقيات مع 12 متعاملا من أجل توزيع اللحوم الحمراء خلال شهر رمضان بسعر 1.200 دج للكلغ. مضيفا أن شبكة التوزيع هذه، تغطي حاليا 50 ولاية. عبر 560 نقطة بيع، منها 80 نقطة بيع على مستوى العاصمة.

في المقابل أبرز الرئيس المدير العام للشركة، إلى أن عمليات إستيراد اللحوم الحمراء التي ستتواصل حتى بعد شهر رمضان. قد تقررت بعد الإحصاء الأخير للثروة الحيوانية الوطنية.

وأضاف نفس المسؤول بالقول:” أن الإحصائيات الأخيرة لسنة 2022، قد أظهرت أن عدد رؤوس الأبقار لا يتعدى 18 مليون راس. في حين أن إحصائيات 2001 أشارت الى وجود 30 مليون رأس”.

واشار دراجي إلى أن هذا الواقع قد دفع السلطات العمومية إلى تبني إستراتيجية جديدة من أجل بعث تطوير فرع اللحوم الحمراء والحفاظ على السلالة الخاصة بالجزائر على غرار السلالة الحمراء واولاد جلال.

كما أبرز من جانب آخر، دور المستثمرات النموذجية لتربية الحيوانات في تطوير هذا الفرع. مضيفا أنه تم القيام بتجارب بولاية تيارت لإنتاج 5000 نعجة.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...