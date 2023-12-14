الرئيس تبون يدعو إلى إحصاء الشركات التي غطّت الاحتياجات الوطنية من أجل الترخيص لها للتصدير نحو إفريقيا

14 ديسمبر، 2023

دعا رئيس الجمهورية، اليوم، خلال إشرافه بقصر المعارض بالصنوبر البحري، بالعاصمة، على افتتاح فعاليات معرض الانتاج الجزائري، إلى إحصاء دقيق للشركات والمؤسسات التي تمكنت من تغطية الاحتياجات الوطنية، حتى يرخص لها التصدير نحو إفريقيا، “لأن سنة 2024 سنفتح المقايضة مع النيجر وموريتانيا ومالي”، يضيف الرئيس تبون.

كما أكد رئيس الجمهورية، على أن المواد المُحتاجة إليها في الجزائر وأصلها بالعملة الصعبة، يكون تصديرها بنسب قليلة حتى لا يكون هناك خلل في التوازن بين الإنتاج والاستهلاك المحلي والاستيراد.

شرف الدين عبد النور

14 ديسمبر، 2023

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