الدرك الوطني بالوادي يكتشف مذبحا سريّا للأبقار المهربة يفتقر لأدنى شروط النظافة

تحصّلت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمقرن، على معلومات تفيد باستغلال أحد المواطنين لمستودع بمزرعته كمذبح غير شرعي للأبقار.

و تم بعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وبالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة الدبيلة، مداهمة المكان واكتشاف مذبح سري مُخصّص لذبح الأبقار المهربة يفتقر إلى أدنى شروط النظافة، أين تم معاينة ذبائح لا تحمل ختم البيطري، مُوجّهة للتسويق وبيعها للمواطن على أساس أنها لحوم أبقار محلية التي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان.

كما أسفرت العملية، حسب بيان قيادة الدرك الوطني، عن حجز وإتلاف ما يزيد عن 04 قناطير من اللحوم الحمراء غير صالحة للاستهلاك البشري، مع حجز 08 عجول من السلالة الإفريقية مُوجّهة للذبح، بالإضافة إلى الوسائل والمعدات المستعملة في ذلك، ليتم تحرير محضر قضائي ضد المخالف وتقديمه لاحقا أمام السلطات القضائية المختصة.

شرف الدين عبد النور

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