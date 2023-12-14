الدرك الوطني بالجزائر العاصمة يضع حدا لنشاط عصابة في حالة تلبس مختصة في سرقة المحلات

تمكّن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بجنان السفاري بالجزائر العاصمة من توقيف 03 أشخاص يقومون بالسطو على المحلات التجارية.

وأفاد بيان لقيادة الدرك الوطني أنّ العملية التي تدخل في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، جاءت بناءً على تلقي مكالمة هاتفية عن طريق الرقم الأخضر 1055 بمركز عمليات المجموعة مفادها وجود أشخاص مشتبه فيهم بحي عين المالحة ببلدية جسر قسنطينة ، أين تم التنقل الفوري والسريع لعناصر الدورية التي كانت متواجدة بأحد الأحياء المجاورة والمدعمة بأفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني ببئر مراد رايس.

وأضاف البيان أنّه وعند الوصول إلى عين المكان تم ضبط ثلاثة (03) أشخاص قاموا بالدخول إلى المحل لغرض السرقة وهذا بعد تكسير قفل المحل الخارجي وضبطوا في حالة تلبس.

مكّنت العملية من حجز مقصين كبيرين (سيزاي) يستعملان في قطع الأقفال الحديدية، إضافة إلى سلاح أبيض (سيف) من الحجم الكبير، ودراجة نارية للتنقل، يضيف البيان.

وأضاف البيان أنّ أفراد الشبكة كانوا محل تتبع من أفراد الدرك الوطني للشكاوي المرفوعة ضدهم في قضايا مماثلة وتمّ حل عدة قضايا.

بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم الموقوف أمام الجهات القضائية المختصة، يختم بيان قيادة الدرك الوطني.

ش.ن

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