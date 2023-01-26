الجمارك الجزائرية تكرّم رئيس الجمهورية بدرع الجهاز

كرمت الجمارك الجزائرية، اليوم الخميس، خلال الإحتفال باليوم العالمي للجمارك، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، بدرع جهاز الجمارك تسلمها عنه مدير ديوان الرئاسة “عبد العزيز خلف” من طرف وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي والمدير العام للجمارك، نور الدين خالدي.

وقد جاء تكريم رئيس الجمهورية، عرفانا بالإهتمام الذي يوليه لرقمنة أجهزة الدولة خاصة جهاز الجمارك الجزائرية باعتبارها جهاز شبه عسكري في خدمة الإقتصاد الوطني.

ش.ن

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