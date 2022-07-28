الجزائر توقّع إتفاق لإنجاز أنبوب الغاز العابر للصحراء

وقعت الجزائر اليوم الخميس مذكرة تفاهم مع دولتي النيجر ونيجيريا للشروع في إنجاز أنبوب الغاز العابر للصحراء، حسبما أفادت به وزارة الطاقة والمناجم في بيان لها.

وحسب نص البيان، فإن المذكرة وقعها عن الجانب الجزائري وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب. وعن دولة نيجيريا وزير الدولة للموارد البترولية تيميبري سيلفا. وعن الجانب النيجيري وزير البترول والطاقة والطاقات المتجددة ماهامان ساني محمدو. بالإضافة كذلك إلى حضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار

كما أن التوقيع على الإتفاقية جاء تتويجا لأشغال الإجتماع الوزاري الثالث لوزراء الطاقة. لكل من بلدان الجزائر النيجر ونيجيريا المنعقد بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالعاصمة.

من جانبه قال وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، على هامش التوقيع، أن مذكرة التفاهم تعبر عن إرادة الأطراف الثلاث في تجسيد هذا المشروع الطموح والكبير.

وأكد عرقاب، أن هذه المذكرة تعد إشارة قوية للعالم حول الإنطلاق في تجسيد هذا المشروع الهام، كاشفا أنه من اهم القرارات تشكيل لجنة تقنية و لجنة مراقبة رفيعة المستوى لوضع اللمسات الأولية للدراسة.

كما أن إجتماع اليوم مكمل الإجتماعات الفارطة وتوصلنا الى قرار وضع مذكرة تفاهم لمواصلة كل البرامج التي قررناها لانجاز المشروع.

أما تيميبري سيلفا، وزير الدولة للموارد البترولية لنيجيريا، فقد أشار إلى أن مذكرة التفاهم هي متابعة للمشروع بين البلدان الثلاث و الاتفاق اليوم هو للعمل شويا من اجل التأمين الطاقوي الأفريقي.

وقال مهامان ساني محمدو، وزير البترول والطاقة والطاقات المتجددة لدولة النيجر، أن هذا الاجتماع الثالث متفائلون تجاه انجاز هذا المشروع والذي يهم البلدان الثلاث. كما أن المشروع ايضا سيساهم في تأمين الطاقة للبلدان الأفريقية.

رمزي أحمد توميات

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