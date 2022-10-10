الجزائر تسعى لانتاج 15000 ميغاواط كهرباء من مصادر متنوعة في 2035

أكد اليوم الإثنين الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أن المحاور التي سيناقشها المشاركون أثناء اللجنة المشتركة الجزائرية-الفرنسية، تشكل فرصا للشراكة بقطاعات متعددة.

وأوضح بن عبد الرحمان، على هامش انطلاق فعاليات اللجنة، أنها تندرج من أولويات الحكومة الهادفة إلى تنويع الاقتصاد الوطني. والخروج من التبعية لقطاع المحروقات وجذب الاستثمار الأجنبي المنتج والخلاق للثروة ومناصب الشغل.

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وكشف ذات المتحدث، أن الحكومة اطلقت مخططا تنمويا طموحا في قطاع الطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي. قصد تنويع مصادر الطاقة،.

كما اكد الوزير الأول أن الجزائر تسعى إلى إنتاج ما يقارب 15000 ميغاواط من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول 2035، بدءا بتوفير 1000 ميغاواط كمرحلة أولى.

وكشف نفس المسؤول، انه يجري العمل حاليا، على زيادة الفعالية الطاقوية لترشيد استهلاك الطاقة. من خلال تحسين العزل الحراري للمباني وإعادة التأهيل التدريجي للحظيرة السكنية وتعميم الإضاءة بالمصابيح الاقتصادية والتحسين المعياري للأداءات الطاقوية للأجهزة الكهرومنزلية.

رمزي أحمد توميات

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