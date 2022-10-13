الجزائر تسجل 1600 حالة جديدة لسرطان عنق الرحم سنويا

13 أكتوبر، 2022

تسجل الجزائر قرابة 1600 حالة جديدة لسرطان عنق الرحم سنويا، حسبما كشفت عنه البروفسور دوجة حمودة مشرفة على السجل الوطني للسرطان بالمعهد الوطني للصحة العمومية.

وشدّد الأخصائيون في طب الأورام، المشاركين في لقاء علمي حول “التحسيس والوقاية من سرطان عنق الرحم” على ضرورة إدراج اللقاح المضاد لفيروس الإصابة بهذا النوع من السرطان ضمن اللقاحات المتوفرة لوقاية نسبة هامة من النساء.

وأورد المدير العام لمعهد باستور البروفسور فوزي درار، في كلمة له، أن عدة دول أدرجت هذا اللقاح الذي أثبت فعاليته سواء من ناحية تراجع المرض أو الشفاء منه نهائيا.

ومن جانبها، قالت البروفسور دوجة حمودة، أن :” الوضعية الوبائية للإصابة بسرطان عنق الرحم بالعالم إستنادا إلى معطيات المنظمة العالمية للصحة والمعهد العالمي لمكافحة السرطان والتي تسجل 19 مليون اصابة جديدة لهذا الداء سنويا في العالم، يأتي فيها سرطان عنق الرحم في المرتبة السادسة بعد سرطان الثدي والبروستات والرئة والقولون والمستقيم”.

وأكدت حمودة، أن سرطان عنق الرحم من بين أنواع السرطان الأكثر إستقرارا من ناحية ظهور الداء الذي لا يتطور إلا بعد 15 سنة لدى حاملاته، مما يستدعي التصدي له مبكرا عن طريق التلقيح.

وأشارت ذات المتحدثة، إلى أن نسبة 80 بالمائة من هذه الحالات تتراجع في حين تبقى نسبة 20 فقط منه تتطور إلى مرض مزمن.

كما اكدت حمودة أن الجزائر تسجل قرابة 1600 حالة جديدة من سرطان عنق الرحم سيما لدى الفئة العمرية 55 سنة فما فوق، وتصل معظم الحالات الى العلاج في المرحلة الثانية والثالثة من المرض.

ليديا كبيش

13 أكتوبر، 2022

مقالات ذات صلة

تعيين اللواء بلقاسم حسنات رئيسا لدائرة الإستعمال والتحضير

10 نوفمبر، 2021

دي ميستورا يشرع في زيارة إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين

3 سبتمبر، 2022

جراد: منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تشكل خيارا استراتيجيا بالنسبة للجزائر

5 ديسمبر، 2020

الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة يوارى الثورى غدا بمقبرة العالية

18 سبتمبر، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: