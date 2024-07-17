الجزائر تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الدنيء بالعاصمة العمانية مسقط

أدانت الجزائر بأشد عبارات الإدانة والاستنكار الهجوم الإرهابي الدنيء الذي ارتكب قرب مسجد الإمام علي بالعاصمة العمانية مسقط.

وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج ان الجزائر تعرب في هذا الظرف الدقيق، عن تضامنها الكامل مع سلطنة عمان الشقيقة، كما تتقدم بتعازيها الخالصة لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للجرحى.

ان هذا الاعتداء الآثم يأتي ليذكر رفض الجزائر لكل أشكال العنف والإرهاب، ويؤكد من جديد استعدادها الكامل للتعاون في جهود المجموعة الدولية للتصدي لهذه الآفة، التي تتنافى مع جميع القيم الإنسانية والأخلاقية، يضيف بيان الخارجية.

كوثر غريبي