الجزائر تدين بشدة حادثة تمزيق نسخة من المصحف الشريف بمدينة لاهاي بهولندا

أعربت الجزائر، اليوم الأربعاء، عن إدانتها الشديدة لمحاولة المساس بالمقدسات الإسلامية على إثر الحادثة الخطيرة لتمزيق نسخة من المصحف الشريف بمدينة لاهاي بمملكة هولندا.

وأورد بيان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أن الجزائر تجدد استنكارها أمام تكرار هذه الأفعال الاستفزازية ذات التداعيات الوخيمة على السلم المجتمعي، وتدعو حكومات الدول المعنية إلى اتخاذ الاجراءات القانونية والعملية لمنع ورَدْعِ المساس بالمقدسات الدينية ومحاربة خطاب الكراهية والتطرف والعمل على إعلاء قيم التسامح والعيش معا.

ش.ن

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