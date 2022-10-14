الإطاحة بعصابة أحياء تمتهن المتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية بدرقانة

14 أكتوبر، 2022

تمكّنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية درقانة لأمن المقاطعة الإدارية الدار البيضاء من إيقاف 02 شخصين يتاجران بالمخدرات والمؤثرات العقلية، حسب ما جاء في بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر.

تعود حيثيات القضية، حسب ذات المصدر، إلى تلقي ذات الفرقة لمعلومة مفادها قيام احد الأشخاص بترويج المؤثرات العقلية بالقرب من منزله في أحد الأحياء الشعبية بدرقانة، بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا تم تسطير خطة محكمة ومداهمة المكان وتوقيف المشتبه فيه مع تفتيش مسكنه .

كلّلت العملية من ضبط وحجز 5663 قرص مؤثر عقلي، 6.3غرام من مخدرات القنب الهندي،01 قارورة سائل مخدر، 10أسلحة بيضاء من مختلف الأنواع والأحجام، ما يفوق 45مليون سنتيم من عائدات ترويج هذه السموم، 01 مقص و 01 كيتور يستعملان في عملية التهيئة للترويج، 03 هواتف نقالة، بعد التحقيق مع المشتبه فيه تم توقيف شريكه في القضية.

وخلص البيان أنه بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية حيازة، تخزين المؤثرات العقلية والمخدرات قنب هندي لغرض العرض على الغير بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة مع حمل أسلحة بيضاء محظورة.

ش.ن

14 أكتوبر، 2022

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