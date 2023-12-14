الإتفاق على تكثيف الجهود لتفعيل التعاون الإعلامي بين الجزائر و الكويت ميدانيا

الإتفاق على تكثيف الجهود لتفعيل التعاون الإعلامي بين الجزائر و الكويت ميدانيا

إستقبل صباح اليوم الخميس، وزير الاتصال، محمد لعقاب، سفير دولة الكويت لدى الجزائر، محمد الشبو، حسب بيان وزارة الإتصال.

و جرى اللّقاء حسب ذات المصدر، بمقر الوزارة، حيث تناول الطرفان سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الإعلام والاتصال.

وخلال اللقاء، تم الاتفاق على ضرورة تكثيف الجهود للتفعيل الميداني لآليات التنسيق والتعاون الإعلامي بين الجزائر والكويت من خلال، تحيين الاتفاقية الإعلامية الموقعة في الكويت بتاريخ 20 افريل 2008، و تجديد البرنامج التنفيذي للتعاون الإعلامي الموقع بالكويت سنة 2013 للسنوات المقبلة، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

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