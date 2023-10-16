الأمن الوطني يستضيف وزير الداخلية المكلف لدولة ليبيا

قام اليوم الاثنين، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، رفقة وزير الداخلية المكلف لدولة ليبيا لواء عماد مصطفى طرابلسي والوفد المرافق له، بزيارة إلى بعض مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، وهي مركز القيادة والسيطرة للأمن الوطني، المدرسة العليا للشرطة “علي تونسي” والمخبر المركزي للشرطة العلمية والتقنية.

وتأتي هذه الزيارة في اطار تعزيز مجالات التعاون الشرطي بين الجزائر وليبيا، حسب ما أفد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، حيث تمّ خلالها اطّلاع ضيف المديرية العامة للأمن الوطني على مختلف أقسام هذه المصالح حيث تلقى شروحات حول مختلف التجهيزات العصرية والأنظمة التكنولوجية الذكية للأمن الوطني، وأهم محاور المنظومة التكوينية الشرطية، حسب ذات البيان.

ش.ن

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