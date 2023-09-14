اسناد مهام جديدة للدرك الوطني

14 سبتمبر، 2023

صدر في العدد رقم 59 من الجريدة الرسمية، مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 سبتمبر 2023 يتضمن مهام الدرك الوطني وتنظيمه.

وحسب المصدر، فقد أسندت للدرك الوطني مهام جديدة، على غرار مكافحة التخريب وكل الأنشطة الرامية إلى المساس بأمن الدولة، المساهمة في مهام الاستعلامات العامة والمساهمة في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.

كما اُسندت للدرك الوطني مهام تتعلق بحماية النقاط الحساسة والمساهمة في عمليات التدخل أثناء الكوارث والأخطار الكبرى، جمع وتخزين وتحليل المعلومات حول نشاطات الأشخاص والجمعيات والكيانات التحريضية والتخريبية.

بالإضافة إلى جمع وتحليل المعلومات والمعطيات المرتبطة بالأمن الغذائي والصحي والطاقوي والمائي وتبليغها للسلطات المؤهلة، وفقا لذات المصدر.

ليديا كبيش

14 سبتمبر، 2023

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