احباط محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود

16 أغسطس، 2023

تم توقيف (09) أشخاص وضبط (03) بنادق صيد وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ(4.3) طن حسب الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني فقد،  فقد تم ضبط إلى (6393) وحدة من مختلف المشروبات و 46.8 قنطار من مادة التبغ، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ (11098) لتر بكل من تمنراست وسوق أهراس والوادي.

رمزي أحمد توميات

 

16 أغسطس، 2023

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