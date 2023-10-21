اجتماع الحكومة: تقديم 4 مشاريع مراسيم تنفيذية متعلقة بالمحاسبة العمومية والتسيير المالي

قدّم وزير المالية، خلال اجتماع للحكومة، اليوم، 4 مشاريع مراسيم تنفيذية تم اتخاذها تطبيقا لأحكام القانون رقم 23 ـ 07 المؤرخ في 21 جوان 2023، والمتعلق بالمحاسبة العمومية والتسيير المالي.

وتعلق الأمر بمشاريع المراسيم التنفيذية التي تحدد، محتوى وكيفيات تطبيق المحاسبة العمومية، إجراءات الدفع بالاعتماد من النفقات العمومية، شروط وكيفيات الاستخلاف وتفويض الإمضاء وتعيين الآمرين بالصرف بالنيابة، و أنواع متعاملي الخزينة وكيفيات تسيير حسابات إيداع الأموال.

وجدير بالذكر، أن إصدار هذه النصوص من شأنه أن يسمح بتنفيذ أحكام القانون رقم 23 ـ 07 المؤرخ في 21 جوان 2023، والتي تهدف خصوصا إلى وضع البنية المحاسبية الجديدة التي ينص عليها القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية.

شرف الدين عبد النور

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