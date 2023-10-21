اجتماع الحكومة: تقديم 4 مشاريع مراسيم تنفيذية متعلقة بالمحاسبة العمومية والتسيير المالي

21 أكتوبر، 2023

قدّم وزير المالية، خلال اجتماع للحكومة، اليوم، 4 مشاريع مراسيم تنفيذية تم اتخاذها تطبيقا لأحكام القانون رقم 23 ـ 07 المؤرخ في 21 جوان 2023، والمتعلق بالمحاسبة العمومية والتسيير المالي.

وتعلق الأمر بمشاريع المراسيم التنفيذية التي تحدد، محتوى وكيفيات تطبيق المحاسبة العمومية، إجراءات الدفع بالاعتماد من النفقات العمومية، شروط وكيفيات الاستخلاف وتفويض الإمضاء وتعيين الآمرين بالصرف بالنيابة، و أنواع متعاملي الخزينة وكيفيات تسيير حسابات إيداع الأموال.

وجدير بالذكر، أن إصدار هذه النصوص من شأنه أن يسمح بتنفيذ أحكام القانون رقم 23 ـ 07 المؤرخ في 21 جوان 2023، والتي تهدف خصوصا إلى وضع البنية المحاسبية الجديدة التي ينص عليها القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية.

شرف الدين عبد النور

21 أكتوبر، 2023

مقالات ذات صلة

صنهاجي يكشف عن موعد الشروع في التطعيم باللقاح الجزائري “كورونافاك”

28 سبتمبر، 2021

وزير العمل: الجزائر من أحسن الدول في الضمان الاجتماعي

25 مايو، 2023

تسجيل 192 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

1 ديسمبر، 2021

غوتيريس يؤكد: حق تقرير المصير يظل مسألة ذات أهمية محورية للتمتع بسائر حقوق الإنسان، وللسلم والاستقرار

7 سبتمبر، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز 2023
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: