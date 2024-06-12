إنتخاب الجزائر لرئاسة مجلس إدارة الاتحاد الافريقي للبريد للفترة 2024-2025

انتُخبت الجزائر بالاجماع، رئيسا لمجلس إدارة الاتحاد الافريقي للبريد، للفترة 2024-2025، وذلك خلال أشغال الدورة العادية الثانية و الاربعين لمجلس ادارة الاتحاد، الجارية أشغالها بأروشا ( تنزانيا)، من 3 إلى 14 جوان الجاري.

و يضم المكتب الجديد لمجلس الادارة، برئاسة الجزائر، حسب ما أورده بيان وزارة البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية، كلا من بوركينافاسو(النائب الاول للرئيس) ، تنزانيا (النائب الثاني)، إضافة إلى بوتسوانا و بورندي، بصفتهما مقرري المكتب.

هذا و تشارك الجزائر خلال هذا الاستحقاق، بوفد عالي المستوى، برئاسة بارة عبد الوهاب، الأمين العام لوزارة البريد و المواصلات السلكية واللاسلكية، بحضور أحمد جلال، سفير الجزائر بتنزانيا، والذي تعرف أشغاله عقد الاجتماعات الخاصة باللجان الاستراتيجية، الفنية والإدارية للاتحاد الإفريقي للبريد، و تنظيم عدد من المنتديات و اللقاءات في مجال تطوير وضبط الخدمات البريدية، لاسيما على ضوء التحولات الرقمية التي تشهدها الدول الافريقية.

كما سيشارك الأمين العام لوزارة البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية، ممثلا لوزير القطاع، كريم بيبي تريكي، كمتحدث رئيسي في أشغال الطاولة المستديرة المنظمة على هامش الاجتماعات لمجلس الادارة، حول الاستراتيجية الاقليمية للاتحاد البريدي العالمي للمنطقة الافريقية 2024.

جدير بالذكر أن الاتحاد الافريقي للبريد، هو هيئة متخصصة للاتحاد الإفريقي مكلفة بتنسيق نشاطات تطوير الخدمات البريدية في إفريقيا وتنميتها.

شرف الدين عبد النور