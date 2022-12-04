إعادة جدولة زيارات طالبي التأشيرات إلى فرنسا بدءاً من 4 ديسمبر الجاري

4 ديسمبر، 2022

كشفت VFS Global على موقعها الرسمي، اليوم الأحد، عن أن الموقع  بداية من 4 إلى غاية 8 ديسمبر سيكون مزدحما كثيرا، لذا يتيعين على طالبي التأشيرات إلى فرنسا إلى إعادة جدولة زياراتهم بداية من 11 ديسمبر.

و ذكرت vfs global، أنه تم إعفاء فئات معينة من طالبي التأشيرات إلى فرنسا من أخذ موعد، وذلك بشرط تقديم بعض الوثائق التي تبرر أوضاعهم،ومن بين هؤلاء ، أزواج الرعايا الفرنسيين أو من الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية،  الذين لا يحتاجون إلى موعد، على غرار المنحدرين من أبناء، وأحفاد الرعايا الفرنسيين، أو أزواج المواطنين الفرنسيين أو أزواج مواطني الاتحاد الأوروبي، بشرط تقديم شهادة زواج، سجل عائلي، ونسخة من بطاقة الهوية أو جواز السفر للزوج و الزوجة.

كما ححدت VFS Global، أن الأطفال الأجانب (الأقل من 18 عامًا) من مواطن فرنسي أو زوج أجنبي، يمكن أن يأتوا إلى مراكزها دون تحديد موعد، وكذا تقديم دفتر العائلة ونسخة من بطاقة الهوية أو جواز السفر للوالدين وكذلك شهادة ميلاد الطفل، ويمكن أيضًا لأطفال مواطني الاتحاد الأوروبي و شرق أوروبا الاستفادة من هذا المظهر دون موعد.

حورية سعداوي

4 ديسمبر، 2022

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