“أوبك + ” في اجتماع حاسم اليوم لتحديد سقف لسعر النفط الروسي

4 ديسمبر، 2022

يجتمع اليوم الأحد أعضاء مجموعة “أوبك+”  قبل يوم من بدء سريان قرار الاتحاد الأوروبين تحديد سقف لسعر النفط الروسي المنقول بحرا، وجاء هذا الاجتماع الحاسم مع تراجع العقود الآجلة لخام برنت 1.10 دولار، أي 1.1%، إلى 85.87 دولار للبرميل فضلا عن انخفاض العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 77 سنتا، إلى 80.47 دولار للبرميل.

ومن المتوقعن أن تبقي المجموعة على أهدافها وسياستها لإنتاج النفط، وذلك بعد اتفاق دول مجموعة السبع على حد أقصى لأسعار النفط الروسي، على أن يكون الحد الأقصى لسعر البرميل من النفط الخام الروسي المنقول بحرا 60 دولارا.

حورية سعداوي

4 ديسمبر، 2022

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