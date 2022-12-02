ألمانيا تحتضن أشغال التنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي

تنعقد اليوم الجمعة تحت شعار” تقرير من المصير من أجل الاستقلال “في مدينة برلين الألمانية أشغال ندوة التنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي في نسختها الـ 46 المعروفة اختصارا بـ إيكوكو .

وكشف تقرير لوكالة الأنباء الصحراوية، أن الندوة التي ستعقد تحت شعار” تقرير من المصير من أجل الاستقلال ” ستعرف مشاركة وفود أجنبية متضامنة مع الشعب الصحراوي أهمها وفد من الجزائر يضم أعضاء من البرلمان بغرفتيه (المجلس الشعبي الوطني، مجلس الأمة)، بالإضافة إلى وفد من اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، هذا إلى جانب مشاركة من بلدان دول الشمال الأوروبي على غرار السويد وفنلندا والنرويج وبريطانيا.

واضافت الوكالة أنه سيكون أيقونة النضال من أجل تقرير المصير واستقلال تيمور-ليستي، كاي رالا زانانا غوسماو ضيف شرف هذه الطبعة من الندوة .

وستركز الندوة -حسب ما أفاد به السفير المكلف بأوروبا والاتحاد الأوربي أبي بشرايا البشير لوكالة الأنباء الصحراوية ” واص ” على أربعة محاور رئيسية تتمثل في “العمل السياسي والاتصال”، “بناء الدولة الصحراوية”، “حقوق الإنسان والأراضي المحتلة” و “نهب الثروات الطبيعية الصحراوية”، على أن يركز المتحدثون بشكل خاص على العمل الذي سيتم تنفيذه في ورشات العمل الأربع مع منح “أهمية خاصة” لمقترحات العمل الملموسة التي ستأتي لدعم الشعب الصحراوي بقوة في نضاله العادل من أجل الحرية والاستقلال.

وكما اوضحت الوكالة أنه سيتم تنظيم ندوة برلمانية دولية بالبرلمان الألماني اليوم الجمعة بحضور برلمانيين من المانيا أوروبا، إفريقيا، آسيا وأمريكا اللاتينية.

كما سيتم خلال هذا اللقاء السنوي، مناقشة آخر التطورات التي تعرفها القضية الصحراوية، يضيف تقرير الوكالة، خاصة في هذا الظرف بعد عودة النزاع إلى مربع الصفر واستئناف الكفاح المسلح نتيجة الخرق المغربي لاتفاق وقف إطلاق النار، هذا بالإضافة إلى تقييم نتائج الأنشطة التي تم تنفيذها خلال العام الجاري ووضع برنامج العام القادم.

فايزة.س

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